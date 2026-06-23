Der Börsen-Tag
DAX, MDAX & Wall Street im Minus: Warum heute fast alle Indizes fallen
An den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks überwiegen heute rote Vorzeichen – sowohl deutsche Leit- und Nebenwerte als auch die großen US-Indizes geraten unter Druck.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnen alle vier großen Indizes Verluste. Der Leitindex DAX steht aktuell bei 24.926,00 Punkten und gibt um 0,65 Prozent nach. Damit hält er sich im Vergleich zu den Nebenwerten noch relativ stabil. Deutlicher unter Druck steht der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er fällt um 1,02 Prozent auf 32.157,51 Punkte. Noch schwächer zeigt sich der SDAX, der die kleineren Unternehmen abbildet. Er verliert 1,20 Prozent und notiert bei 18.128,14 Punkten. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, liegt mit einem Minus von 0,66 Prozent auf 3.932,22 Punkten in etwa auf Höhe des DAX-Rückgangs. Auch an der Wall Street dominieren negative Vorzeichen. Der US-Leitindex Dow Jones steht derzeit bei 51.532,71 Punkten und liegt 0,33 Prozent im Minus. Damit fällt seine Tagesentwicklung moderater aus als die der großen deutschen Indizes. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der breiter gefasste S&P 500, der um 1,09 Prozent auf 7.392,55 Punkte nachgibt und damit in etwa auf dem Niveau der Verluste im MDAX liegt. In der Gesamtschau zeigen sich heute sowohl die deutschen als auch die US-Märkte schwächer, wobei in Deutschland vor allem die kleineren und mittelgroßen Werte stärker unter Druck stehen, während in den USA der breite Markt gemessen am S&P 500 deutlicher nachgibt als der Dow Jones.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte