JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont vor den Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf der Grundlage von Branchendaten sowie Annahmen zu Wechselkursen und Rohstoffpreisen leicht nach oben hin an. Sie rechnet erneut damit, dass sich der Schweizer Luxusgüterkonzern ein weiteres Quartal mit überdurchschnittlicher Entwicklung abliefern wird./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 193,9EUR auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
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