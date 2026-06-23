JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont vor den Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf der Grundlage von Branchendaten sowie Annahmen zu Wechselkursen und Rohstoffpreisen leicht nach oben hin an. Sie rechnet erneut damit, dass sich der Schweizer Luxusgüterkonzern ein weiteres Quartal mit überdurchschnittlicher Entwicklung abliefern wird./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:56 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 193,9EUR auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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