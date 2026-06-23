Börsen Update USA - 23.06. - US Tech 100 schwach -2,55 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:56:58) bei 51.532,71 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +3,50 %, Merck & Co +3,17 %, Verizon Communications +3,14 %, Salesforce +3,04 %, Sherwin-Williams +2,96 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,22 %, NVIDIA -2,65 %, Honeywell International -1,90 %, Boeing -0,92 %, Nike (B) -0,41 %

Der US Tech 100 steht bei 29.551,10 PKT und verliert bisher -2,55 %.

Top-Werte: Axon Enterprise +6,45 %, Thomson Reuters +4,96 %, CoStar Group +4,75 %, Charter Communications Registered (A) +4,67 %, GE Healthcare Technologies +4,61 %

Flop-Werte: Micron Technology -14,78 %, SanDisk Corporation -14,68 %, Microchip Technology -9,57 %, Arm Holdings -9,31 %, Western Digital -9,17 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.392,55 PKT und fällt um -1,09 %.

Top-Werte: Marsh & McLennan Cos +6,51 %, Axon Enterprise +6,45 %, CDW Corporation +5,66 %, Erie Indemnity (A) +5,42 %, Moderna +5,40 %

Flop-Werte: Micron Technology -14,78 %, SanDisk Corporation -14,68 %, Vertiv Holdings Registered (A) -10,34 %, ON Semiconductor -10,30 %, Coherent -9,90 %

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