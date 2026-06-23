Börsen Update
Börsen Update USA - 23.06. - US Tech 100 schwach -2,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:56:58) bei 51.532,71 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Johnson & Johnson +3,50 %, Merck & Co +3,17 %, Verizon Communications +3,14 %, Salesforce +3,04 %, Sherwin-Williams +2,96 %
Flop-Werte: Caterpillar -3,22 %, NVIDIA -2,65 %, Honeywell International -1,90 %, Boeing -0,92 %, Nike (B) -0,41 %
Der US Tech 100 steht bei 29.551,10 PKT und verliert bisher -2,55 %.
Top-Werte: Axon Enterprise +6,45 %, Thomson Reuters +4,96 %, CoStar Group +4,75 %, Charter Communications Registered (A) +4,67 %, GE Healthcare Technologies +4,61 %
Flop-Werte: Micron Technology -14,78 %, SanDisk Corporation -14,68 %, Microchip Technology -9,57 %, Arm Holdings -9,31 %, Western Digital -9,17 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.392,55 PKT und fällt um -1,09 %.
Top-Werte: Marsh & McLennan Cos +6,51 %, Axon Enterprise +6,45 %, CDW Corporation +5,66 %, Erie Indemnity (A) +5,42 %, Moderna +5,40 %
Flop-Werte: Micron Technology -14,78 %, SanDisk Corporation -14,68 %, Vertiv Holdings Registered (A) -10,34 %, ON Semiconductor -10,30 %, Coherent -9,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.