🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJohnson & Johnson AktievorwärtsNachrichten zu Johnson & Johnson

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Johnson & Johnson Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 23.06.2026

    Am 23.06.2026 ist die Johnson & Johnson Aktie, bisher, um +3,50 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Johnson & Johnson Aktie.

    Besonders beachtet! - Johnson & Johnson Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 23.06.2026
    Foto: Adobe Stock

    Johnson & Johnson ist ein globaler Gesundheitskonzern mit Fokus auf Pharma, Medizintechnik und Consumer-Health (z.B. Tylenol, Band-Aid). Starke Marktstellung durch breite Pipeline, globale Präsenz und hohe F&E-Ausgaben. Wichtige Konkurrenten: Pfizer, Merck, Novartis, Medtronic. USP: diversifiziertes Geschäftsmodell, starke Marken, robuste Bilanz und historisch stabile Dividenden.

    Johnson & Johnson aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.06.2026

    Die Johnson & Johnson Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,50 % auf 209,13. Damit gewinnt die Aktie +7,08  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Johnson & Johnson Aktie. Nach einem Plus von +1,93 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 209,13. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Johnson & Johnson!
    Long
    214,54€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    250,38€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 12,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Johnson & Johnson investiert war, konnte einen Gewinn von +0,68 % verbuchen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die Johnson & Johnson Aktie damit um +2,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Johnson & Johnson eine positive Entwicklung von +16,64 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

    Johnson & Johnson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,79 %
    1 Monat +2,60 %
    3 Monate +0,68 %
    1 Jahr +57,73 %
    Stand: 23.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Johnson & Johnson Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Johnson & Johnson Aktien. Damit ist das Unternehmen 502,87 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 23.06. - US Tech 100 schwach -2,55 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart USA - 23.06. - US Tech 100 schwach -2,55 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Warum diese Biotech-Aktie nach der Chip-Rallye spannend werden könnte 


    In den vergangenen Monaten standen vor allem Chipaktien, Halbleiterausrüster und KI-nahe Technologiewerte im Mittelpunkt. Viele dieser Titel sind stark gelaufen. Genau in solchen Phasen beginnt an der Börse häufig die […] The post …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,98 %. Novartis notiert im Plus, mit +2,75 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,43 %.

    Johnson & Johnson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Johnson & Johnson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Johnson & Johnson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Johnson & Johnson

    +2,94 %
    +2,60 %
    +0,91 %
    +1,26 %
    +58,26 %
    +35,80 %
    +48,89 %
    +99,20 %
    +1.060,83 %
    ISIN:US4781601046WKN:853260
    Johnson & Johnson direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Johnson & Johnson Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 23.06.2026 Am 23.06.2026 ist die Johnson & Johnson Aktie, bisher, um +3,50 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Johnson & Johnson Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     