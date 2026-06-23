Johnson & Johnson Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 23.06.2026

Die Johnson & Johnson Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,50 % auf 209,13€. Damit gewinnt die Aktie +7,08 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Johnson & Johnson Aktie. Nach einem Plus von +1,93 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 209,13€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Johnson & Johnson ist ein globaler Gesundheitskonzern mit Fokus auf Pharma, Medizintechnik und Consumer-Health (z.B. Tylenol, Band-Aid). Starke Marktstellung durch breite Pipeline, globale Präsenz und hohe F&E-Ausgaben. Wichtige Konkurrenten: Pfizer, Merck, Novartis, Medtronic. USP: diversifiziertes Geschäftsmodell, starke Marken, robuste Bilanz und historisch stabile Dividenden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Johnson & Johnson!

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Johnson & Johnson investiert war, konnte einen Gewinn von +0,68 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Johnson & Johnson Aktie damit um +2,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Johnson & Johnson eine positive Entwicklung von +16,64 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

Johnson & Johnson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,79 % 1 Monat +2,60 % 3 Monate +0,68 % 1 Jahr +57,73 %

Informationen zur Johnson & Johnson Aktie

Stand: 23.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Johnson & Johnson Aktien. Damit ist das Unternehmen 502,87 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

In den vergangenen Monaten standen vor allem Chipaktien, Halbleiterausrüster und KI-nahe Technologiewerte im Mittelpunkt. Viele dieser Titel sind stark gelaufen. Genau in solchen Phasen beginnt an der Börse häufig die […] The post …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,98 %. Novartis notiert im Plus, mit +2,75 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,43 %.

Johnson & Johnson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Johnson & Johnson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Johnson & Johnson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.