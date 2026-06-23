Heidrick & Struggles stärkt sein Leitungsgremium durch die Ernennung der KI- und Talentexperten Aseem Datar und Leanne Wood

CHICAGO, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles gab heute die Ernennung von Aseem Datar, Bereichsleiter (Konzern) für AI Platform and Quantum bei Microsoft, sowie von Leanne Wood, ehemaliger Personalvorständin bei Vodafone, in das Board of Managers, das Leitungsgremium des Unternehmens, bekannt. Die Ernennungen folgen auf die kürzlich erfolgte Bestellung von Tom Monahan, der weiterhin als Geschäftsführer von Heidrick & Struggles tätig ist, zum stellvertretenden Vorsitzenden des Leitungsgremiums sowie auf die Berufung von Tom Murray, dem Präsidenten von Heidrick & Struggles, in das Leitungsgremium. Gemeinsam stärken diese Ernennungen die Kompetenz des Leitungsgremiums in den Bereichen Technologie, Führung, Talentstrategie und organisatorische Transformation, während das Unternehmen als Privatunternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

Datar und Wood bringen umfangreiches Fachwissen in den Bereichen technologische Innovation, Führung, organisatorische Transformation und globale Geschäftsstrategie mit, während Heidrick & Struggles seine langfristige Wachstumsstrategie und seine Fähigkeiten in der Führungsberatung weltweit weiter ausbaut.

„Wir freuen uns sehr, Aseem und Leanne in unserem Leitungsgremium willkommen zu heißen", sagte Tom Monahan, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des Leitungsgremiums von Heidrick & Struggles. „Die Fachkompetenz unseres Leitungsgremiums spiegelt einige der wichtigsten Kräfte wider, die heute die Zukunft von Führung und Wirtschaft prägen. Aseems Erfahrung an der Spitze der KI-Innovation und Enterprise-Technologie wird zusammen mit Leannes herausragender Führungserfahrung in den Bereichen Talentstrategie, Kultur und organisatorischer Wandel wertvolle Perspektiven einbringen, während wir weiter in Innovation investieren und Kunden weltweit dabei unterstützen, immer komplexere Führungsherausforderungen zu bewältigen."

Datar ist Bereichsleiter (Konzern) für AI Platform and Quantum bei Microsoft, wo er die Strategie und Umsetzung des Unternehmens in den Bereichen fortgeschrittene KI und Rechentechnologien der nächsten Generation leitet. In mehr als zwei Jahrzehnten bei Microsoft hat er einige der wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens ausgebaut und dabei Führungspositionen in den Bereichen Geschäfts- und Produktstrategie, Betriebsabläufe sowie Wachstum der Cloud- und KI-Plattformen bekleidet – unter anderem als Betriebsleiter für Microsoft Azure. Durch seine Tätigkeit bei der Madrona Venture Group verfügt er zudem über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem Bereich der Zukunftstechnologien sowie mit risikokapitalfinanzierten Unternehmen.