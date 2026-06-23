Tesla Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 23.06.2026

Die Tesla Aktie ist bisher um -5,48 % auf 335,20€ gefallen. Das sind -19,45 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,12 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,87 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -11,43 %.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,47 % 1 Monat -6,90 % 3 Monate +9,87 % 1 Jahr +22,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 23.06.2026, 20:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Tesla-Bewertung als potenzielle Blase, FSD-Hype vs. realer Technikleistung, und wie Autopilot-Unfälle samt NHTSA-Untersuchungen das Kursrisiko beeinflussen. Außerdem wird Kapitalbeschaffung (große Mittelzuflüsse, erste Anleihe nach dem Funding) diskutiert. Technische wie fundamentale Analysen werden als sinnvoll erachtet; SpaceX-Bezüge tauchen in der Sentiment-Debatte auf.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Bil. € wert.

Kräftige Kursabschläge bei asiatischen Technologiewerten haben am Dienstag die New Yorker Tech-Börse Nasdaq tief in die Verlustzone gezogen. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 2,5 Prozent auf 29.575 Punkte nach unten. Dies …

SpaceX ringt nach einem kräftigen Schub im Zuge des Rekord-Börsengangs mit heftigen Turbulenzen. Am Dienstag waren die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Tesla-Chef Elon Musk im Zuge einer weltweiten Tech-Verkaufswelle zunächst weiter …

Während der Nasdaq deutlich unter Druck gerät, steigen bestimmte Sektoren und Aktien. Welche sind das und ist die Bewegung nachhaltig? Das besprechen wir in der heutigen Ausgabe

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,66 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -2,37 %. NIO legt um +1,80 % zu

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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