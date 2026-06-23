Redcare Pharmacy Aktie heute im Plus (67,70€) - 23.06.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie notiert aktuell bei 67,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,20 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,10 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,70€, mit einem Plus von +3,20 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Redcare Pharmacy über einen Zuwachs von +96,40 % freuen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -1,07 % erlebt.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,57 % 1 Monat +44,88 % 3 Monate +96,40 % 1 Jahr -26,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 23.06.2026, 20:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Shortseller-Dynamik bei Redcare Pharmacy: SDAX-Aufnahme, TMV-Vergleich als Upside-Indikator (Umrechnung auf ~101 €), Streit, ob Rally weiterläuft oder auf ~60 € korrigiert, Short-Quote gesunken (14→8 %), geringe Leerverkaufsliquidität, hohes Volumen/Momentum, fundamentale Effekte (erhöhtes Fixum + geringere Investitionen → ~10–12 Mio p.a. plus ~70 Mio Freisetzung) und Bedeutung der EBITDA-Marge für dreistellige Kurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Mrd. € wert.

An den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks überwiegen heute rote Vorzeichen – sowohl deutsche Leit- und Nebenwerte als auch die großen US-Indizes geraten unter Druck.

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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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