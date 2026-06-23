Paychex Aktie steigt auf 86,19€ - 23.06.2026

Die Paychex Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,68 % auf 86,19€. Damit gewinnt die Aktie +2,25 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Paychex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,19€, mit einem Plus von +2,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Paychex einen Gewinn von +6,60 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paychex Aktie damit um -3,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,40 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -11,87 % verloren.

Paychex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,90 % 1 Monat +0,40 % 3 Monate +6,60 % 1 Jahr -34,81 %

Informationen zur Paychex Aktie

Stand: 23.06.2026, 20:40 Uhr

Es gibt 358 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,88 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Intuit und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,62 %. Intuit notiert im Plus, mit +0,84 %.

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Ob die Paychex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.