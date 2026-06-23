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    Besonders beachtet!

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    Paychex Aktie steigt auf 86,19€ - 23.06.2026

    Am 23.06.2026 ist die Paychex Aktie, bisher, um +2,68 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Paychex Aktie.

    Besonders beachtet! - Paychex Aktie steigt auf 86,19€ - 23.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

    Paychex aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.06.2026

    Die Paychex Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,68 % auf 86,19. Damit gewinnt die Aktie +2,25  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Paychex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,19, mit einem Plus von +2,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Paychex einen Gewinn von +6,60 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paychex Aktie damit um -3,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,40 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -11,87 % verloren.

    Paychex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,90 %
    1 Monat +0,40 %
    3 Monate +6,60 %
    1 Jahr -34,81 %
    Stand: 23.06.2026, 20:40 Uhr

    Informationen zur Paychex Aktie

    Es gibt 358 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,88 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Intuit und Co.

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,62 %. Intuit notiert im Plus, mit +0,84 %.

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    Ob die Paychex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Paychex

    +2,68 %
    -3,90 %
    +0,40 %
    +6,60 %
    -34,81 %
    -16,96 %
    -2,78 %
    +70,94 %
    +545,18 %
    ISIN:US7043261079WKN:868284
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    Markt Bote
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