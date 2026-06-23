Procter & Gamble Aktie steigt um +2,37 % - 23.06.2026

Die Procter & Gamble Aktie notiert aktuell bei 132,38€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,06 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Procter & Gamble Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 132,38€, mit einem Plus von +2,37 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Procter & Gamble ist ein globaler Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Haushalts-, Körperpflege- und Hygieneprodukte (u.a. Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B). P&G ist in vielen Kategorien Marktführer mit starker Markenmacht und breiter Distribution. Wichtige Konkurrenten sind Unilever, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Henkel. USP: starke Markenportfolios, hohe Marketing- und Innovationskraft, globale Skaleneffekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Procter & Gamble über einen Zuwachs von +6,02 % freuen.

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Allein seit letzter Woche ist die Procter & Gamble Aktie damit um +1,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Procter & Gamble auf +6,31 %.

Procter & Gamble Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,98 % 1 Monat +6,22 % 3 Monate +6,02 % 1 Jahr -5,25 %

Informationen zur Procter & Gamble Aktie

Stand: 23.06.2026, 20:41 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Procter & Gamble Aktien. Damit ist das Unternehmen 308,26 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Procter & Gamble

Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,58 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +3,04 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +3,24 %.

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Ob die Procter & Gamble Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Procter & Gamble Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.