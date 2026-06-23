Heidrick & Struggles führt „Performance Culture" ein und bündelt damit Fachwissen in den Bereichen Unternehmenskultur und Geschäftstransformation

CHICAGO, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles, ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und bedarfsorientierten Talentlösungen, gab heute die Einführung von „Performance Culture" bekannt, einer neuen Lösung von Heidrick & Struggles, die die bestehenden Kompetenzen des Unternehmens im Bereich „Culture Shaping" mit der zielorientierten Transformationskompetenz von businessfourzero verbindet, dem Beratungsunternehmen der nächsten Generation, das Heidrick & Struggles im Jahr 2023 übernommen hat.

Das neue Angebot verbindet die „Culture Shaping"-Arbeit von Heidrick & Struggles mit der Expertise von businessfourzero, um Zielsetzung, Strategie, Kultur und Struktur aufeinander abzustimmen und so die Leistung zu steigern und nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

Performance Culture stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit CEOs und Führungsteams, um eine nachhaltige Unternehmensleistung zu fördern. Das Angebot unterstützt Unternehmen dabei, ihre Ziele, Strategie, Kultur und Struktur aufeinander abzustimmen, um die Leistung zu steigern, die Umsetzung zu stärken und ein nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.

„Die Führungskräfte von heute müssen gleichzeitig den KI-getriebenen Wandel, den Margendruck und die Notwendigkeit bewältigen, in einem zunehmend unsicheren Umfeld agilere Organisationen aufzubauen", sagte Tom Monahan, Chief Executive Officer von Heidrick & Struggles. „In den leistungsstärksten Organisationen gehen Führung und Unternehmenskultur Hand in Hand. „Unsere Lösung ‚Performance Culture' unterstützt Kunden dabei, diese Abstimmung zu erreichen, damit sie ihre besten Leistungen erbringen, Geschäftsergebnisse schneller erzielen und einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil schaffen können."

Die Herausforderung für Unternehmen besteht nicht darin, den Wert der Unternehmenskultur zu erkennen, sondern diese mit den strategischen Prioritäten und der täglichen Umsetzung in Einklang zu bringen, um das Engagement der Mitarbeiter zu stärken und die Unternehmensleistung zu verbessern.

„Unsere Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Organisationen auf der ganzen Welt haben gezeigt, dass Kultur nicht nur aus den offiziellen Unternehmenswerten oder Zielvorstellungen bestehen kann. Sie muss auf klar definierten Verhaltensweisen aufbauen und darauf ausgelegt sein, die Umsetzung der Strategie zu beschleunigen und die von den Unternehmen angestrebten Ergebnisse schneller zu erzielen", sagte Atif Sheikh, globaler Leiter des Performance Culture Center of Excellence und Partner im Londoner Büro von Heidrick & Struggles. „Die Leistungskultur vereint Kompetenzen, die bisher getrennt betrachtet wurden, und hilft Führungskräften dabei, die strategische Klarheit und das persönliche Engagement zu entwickeln, die erforderlich sind, um eine Unternehmenskultur aufzubauen, die heute profitables Wachstum ermöglicht und gleichzeitig den Wandel für die Zukunft vorantreibt."

Ausführliche Einblicke und Beispiele dazu, wie Unternehmen kulturelle Ambitionen in nachhaltige geschäftliche Erfolge umsetzen können, finden Sie im Artikel „Was notwendig ist, um eine nachhaltige Leistungskultur aufzubauen". Weitere Informationen zum Performance Culture-Angebot finden Sie hier.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles ist der weltweit führende Berater im Bereich Führungskräfteentwicklung und sorgt durch erstklassige Beratungsleistungen im Bereich Personalführung für eine überragende Leistungsfähigkeit seiner Kunden. Seit mehr als 70 Jahren schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden, indem wir unser einzigartiges Fachwissen einsetzen, um Unternehmen dabei zu helfen, herausragende Führungskräfte und Teams zu finden und zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidrick.com.

Medienkontakt

Bianca Wilson

bwilson@heidrick.com

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