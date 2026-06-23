Kurs des Euro bleibt zum US-Dollar unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handel weiter unter der Verunsicherung an den Finanzmärkten gelitten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea. Die Weltleitwährung US-Dollar war in diesem Umfeld gefragt.

Zuletzt wurde der Euro bei 1,1378 Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Geschäft hatte er noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1392 (Montag: 1,1456) Dollar fest.