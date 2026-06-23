Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 23.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 1
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 2
Performance 1M: +17,59 %
Performance 1M: +17,59 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 3
Performance 1M: -3,58 %
Performance 1M: -3,58 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 4
Performance 1M: -4,25 %
Performance 1M: -4,25 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 5
Performance 1M: +8,71 %
Performance 1M: +8,71 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 6
Performance 1M: -4,35 %
Performance 1M: -4,35 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 7
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 8
Performance 1M: -14,39 %
Performance 1M: -14,39 %
Walmart
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 9
Performance 1M: -0,94 %
Performance 1M: -0,94 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 10
Performance 1M: +1,13 %
Performance 1M: +1,13 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 11
Performance 1M: -9,67 %
Performance 1M: -9,67 %
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