Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Micron Technology
Tagesperformance: -15,18 %
Tagesperformance: -15,18 %
Platz 1
Performance 1M: +50,99 %
Performance 1M: +50,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron Technology zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Vor den Quartalszahlen bestehen Sorgen um negative Details, zugleich Hoffnungen auf gute Ergebnisse. Die letzten 14 Tage waren volatil; Gewinnmitnahmen treffen Dip-Nachkäufe. Diskutiert werden Chipknappheit, Margen, Konkurrenz und mögliche Konsolidierung. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch, abhängig von Zahlenwerk und Ausblick.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -13,68 %
Tagesperformance: -13,68 %
Platz 2
Performance 1M: +26,64 %
Performance 1M: +26,64 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -9,70 %
Tagesperformance: -9,70 %
Platz 3
Performance 1M: +6,78 %
Performance 1M: +6,78 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -9,45 %
Tagesperformance: -9,45 %
Platz 4
Performance 1M: +27,01 %
Performance 1M: +27,01 %
Lam Research
Tagesperformance: -8,71 %
Tagesperformance: -8,71 %
Platz 5
Performance 1M: +28,13 %
Performance 1M: +28,13 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,51 %
Tagesperformance: -8,51 %
Platz 6
Performance 1M: +42,53 %
Performance 1M: +42,53 %
Analog Devices
Tagesperformance: -8,45 %
Tagesperformance: -8,45 %
Platz 7
Performance 1M: +11,26 %
Performance 1M: +11,26 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -8,33 %
Tagesperformance: -8,33 %
Platz 8
Performance 1M: +47,64 %
Performance 1M: +47,64 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -8,25 %
Tagesperformance: -8,25 %
Platz 9
Performance 1M: +37,12 %
Performance 1M: +37,12 %
Applied Materials
Tagesperformance: -8,08 %
Tagesperformance: -8,08 %
Platz 10
Performance 1M: +40,40 %
Performance 1M: +40,40 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -8,07 %
Tagesperformance: -8,07 %
Platz 11
Performance 1M: +6,34 %
Performance 1M: +6,34 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -7,68 %
Tagesperformance: -7,68 %
Platz 12
Performance 1M: +12,32 %
Performance 1M: +12,32 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,84 %
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 13
Performance 1M: -10,67 %
Performance 1M: -10,67 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -6,60 %
Tagesperformance: -6,60 %
Platz 14
Performance 1M: -6,08 %
Performance 1M: -6,08 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 15
Performance 1M: -0,37 %
Performance 1M: -0,37 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,00 %
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 16
Performance 1M: +7,13 %
Performance 1M: +7,13 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +5,75 %
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 17
Performance 1M: -8,51 %
Performance 1M: -8,51 %
Tesla
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 18
Performance 1M: -4,35 %
Performance 1M: -4,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Tesla-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: gemischt. Autopilot/NHTSA-Untersuchung belasten die Stimmung, doch fundamentale Nachfrage-Aspekte werden diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Kursentwicklung war %. Einzelkursnotiz: ca. 406 USD (+1,5%) wird genannt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 19
Performance 1M: -11,57 %
Performance 1M: -11,57 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,99 %
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 20
Performance 1M: +27,25 %
Performance 1M: +27,25 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,90 %
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 21
Performance 1M: +13,02 %
Performance 1M: +13,02 %
CoStar Group
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 22
Performance 1M: -13,19 %
Performance 1M: -13,19 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 23
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 24
Performance 1M: -33,91 %
Performance 1M: -33,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tesla-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: gemischt. Autopilot/NHTSA-Untersuchung belasten die Stimmung, doch fundamentale Nachfrage-Aspekte werden diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Kursentwicklung war %. Einzelkursnotiz: ca. 406 USD (+1,5%) wird genannt.
Intel
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 25
Performance 1M: +12,22 %
Performance 1M: +12,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
wallstreetONLINE-Forum meldet ein gemischtes Intel-Sentiment: Kurs seit April aufwärts, danach Konsolidierung in der zentralen Handelsspanne (LYNX). Positive Signale: 18A-Fertigung, IT-Verbesserungen, Apple-Partnerschaft. Gleichzeitig wird KE-Spekulation diskutiert, Quelle teils fraglich. 14-Tage-Performance wird nicht genannt. Insgesamt vorsichtig optimistisch, sachlich.
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 26
Performance 1M: -1,02 %
Performance 1M: -1,02 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 27
Performance 1M: -3,41 %
Performance 1M: -3,41 %
American Electric Power
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 28
Performance 1M: +3,53 %
Performance 1M: +3,53 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 29
Performance 1M: -3,01 %
Performance 1M: -3,01 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 30
Performance 1M: -8,96 %
Performance 1M: -8,96 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 31
Performance 1M: -9,05 %
Performance 1M: -9,05 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 32
Performance 1M: -1,23 %
Performance 1M: -1,23 %
Walmart
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 33
Performance 1M: -0,94 %
Performance 1M: -0,94 %
Paychex
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 34
Performance 1M: +1,55 %
Performance 1M: +1,55 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 35
Performance 1M: -4,84 %
Performance 1M: -4,84 %
Insmed
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 36
Performance 1M: -6,07 %
Performance 1M: -6,07 %
Zscaler
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 37
Performance 1M: -30,83 %
Performance 1M: -30,83 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 38
Performance 1M: +6,36 %
Performance 1M: +6,36 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 39
Performance 1M: -9,67 %
Performance 1M: -9,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum ist MSFT gemischt. Kurzfristig kein klares Kursziel/Trend; einige kaufen Dip, andere warnen vor KI-Kosten und sinkender ROIC. Fundamentale Punkte: Backlog ca. 627 Mrd USD; bei 16–18% CAGR 2030 Umsatz ~592 Mrd USD, Nettogewinn ~214 Mrd USD; Zusatzabschreibung ~100 Mrd USD, benötigter Umsatz ~558 Mrd USD. Langfrist bleibt Wachstum stark, Bewertung umstritten. 14-Tage-Kursentwicklung: kein konkreter Wert genannt.
Adobe
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 40
Performance 1M: -18,14 %
Performance 1M: -18,14 %
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