Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Micron Technology
Tagesperformance: -14,73 %
Tagesperformance: -14,73 %
Platz 1
Performance 1M: +50,99 %
Performance 1M: +50,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron Technology zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Vor den Quartalszahlen bestehen Sorgen um negative Details, zugleich Hoffnungen auf gute Ergebnisse. Die letzten 14 Tage waren volatil; Gewinnmitnahmen treffen Dip-Nachkäufe. Diskutiert werden Chipknappheit, Margen, Konkurrenz und mögliche Konsolidierung. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch, abhängig von Zahlenwerk und Ausblick.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -13,18 %
Tagesperformance: -13,18 %
Platz 2
Performance 1M: +26,64 %
Performance 1M: +26,64 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -10,31 %
Tagesperformance: -10,31 %
Platz 3
Performance 1M: +3,68 %
Performance 1M: +3,68 %
Coherent
Tagesperformance: -9,83 %
Tagesperformance: -9,83 %
Platz 4
Performance 1M: +8,41 %
Performance 1M: +8,41 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -9,77 %
Tagesperformance: -9,77 %
Platz 5
Performance 1M: +9,02 %
Performance 1M: +9,02 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -9,59 %
Tagesperformance: -9,59 %
Platz 6
Performance 1M: +6,78 %
Performance 1M: +6,78 %
Lam Research
Tagesperformance: -8,51 %
Tagesperformance: -8,51 %
Platz 7
Performance 1M: +28,13 %
Performance 1M: +28,13 %
Analog Devices
Tagesperformance: -8,38 %
Tagesperformance: -8,38 %
Platz 8
Performance 1M: +11,26 %
Performance 1M: +11,26 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,31 %
Tagesperformance: -8,31 %
Platz 9
Performance 1M: +42,53 %
Performance 1M: +42,53 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -8,06 %
Tagesperformance: -8,06 %
Platz 10
Performance 1M: +6,34 %
Performance 1M: +6,34 %
Applied Materials
Tagesperformance: -7,97 %
Tagesperformance: -7,97 %
Platz 11
Performance 1M: +40,40 %
Performance 1M: +40,40 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -7,94 %
Tagesperformance: -7,94 %
Platz 12
Performance 1M: +37,12 %
Performance 1M: +37,12 %
Corning
Tagesperformance: -7,65 %
Tagesperformance: -7,65 %
Platz 13
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -7,52 %
Tagesperformance: -7,52 %
Platz 14
Performance 1M: -4,53 %
Performance 1M: -4,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu SMCI. Die Nvidia-Partnerschaft treibt die Aktie kurzfristig: Schluss ~36 USD (Montag, +15,7%), vorbörslich ~32 USD. In den letzten 14 Tagen stark volatil: Kurs von ca. 62 USD auf rund 30 USD (ca. −52%). Fundamentale Impulse durch KI-Rechenzentren; Risiken durch Short-Seller-Quote (~16,5%) und Vorwürfe gegen Einzelpersonen. SMCI selbst nicht angeklagt. Fazit: Chancen vs. Risiken, vorsichtige Positionsgröße.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
GE Vernova
Tagesperformance: -7,32 %
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 15
Performance 1M: +5,43 %
Performance 1M: +5,43 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,22 %
Tagesperformance: -7,22 %
Platz 16
Performance 1M: -9,48 %
Performance 1M: -9,48 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -7,12 %
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 17
Performance 1M: +11,03 %
Performance 1M: +11,03 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -7,12 %
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 18
Performance 1M: +10,04 %
Performance 1M: +10,04 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -6,88 %
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 19
Performance 1M: +7,34 %
Performance 1M: +7,34 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,54 %
Tagesperformance: -6,54 %
Platz 20
Performance 1M: -10,67 %
Performance 1M: -10,67 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: +6,36 %
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 21
Performance 1M: -2,07 %
Performance 1M: -2,07 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +5,98 %
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 22
Performance 1M: +7,13 %
Performance 1M: +7,13 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 23
Performance 1M: +14,32 %
Performance 1M: +14,32 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +5,78 %
Tagesperformance: +5,78 %
Platz 24
Performance 1M: -2,35 %
Performance 1M: -2,35 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +5,42 %
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 25
Performance 1M: -4,13 %
Performance 1M: -4,13 %
eBay
Tagesperformance: +5,08 %
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 26
Performance 1M: -8,30 %
Performance 1M: -8,30 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +5,08 %
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 27
Performance 1M: -11,57 %
Performance 1M: -11,57 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 28
Performance 1M: +2,37 %
Performance 1M: +2,37 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 29
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
The Hershey
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 30
Performance 1M: -10,24 %
Performance 1M: -10,24 %
Ball
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 31
Performance 1M: +9,83 %
Performance 1M: +9,83 %
AT&T
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 32
Performance 1M: -10,56 %
Performance 1M: -10,56 %
Progressive
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 33
Performance 1M: +10,98 %
Performance 1M: +10,98 %
CoStar Group
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 34
Performance 1M: -13,19 %
Performance 1M: -13,19 %
Brown & Brown
Tagesperformance: +4,32 %
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 35
Performance 1M: +2,74 %
Performance 1M: +2,74 %
Insulet
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 36
Performance 1M: -8,44 %
Performance 1M: -8,44 %
General Mills
Tagesperformance: +4,09 %
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 37
Performance 1M: +6,03 %
Performance 1M: +6,03 %
Allstate
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 38
Performance 1M: +9,03 %
Performance 1M: +9,03 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 39
Performance 1M: -1,02 %
Performance 1M: -1,02 %
ServiceNow
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 40
Performance 1M: -5,03 %
Performance 1M: -5,03 %
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