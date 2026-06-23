Thomson Reuters Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 23.06.2026

Der Kurs der Thomson Reuters Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,15 %.

Die Thomson Reuters Aktie notiert aktuell bei 70,98€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,00 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Thomson Reuters Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,98€, mit einem Plus von +5,97 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thomson Reuters Aktie damit um -2,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Thomson Reuters um -39,67 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,55 % geändert.

Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,62 % 1 Monat -8,51 % 3 Monate -16,15 % 1 Jahr -59,77 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Stand: 23.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,73 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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