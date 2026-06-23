PLEASANTON, Kalifornien, und KOPENHAGEN, Dänemark, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Copli übernommen hat, den Pionier im Bereich agentengestützter Lösungen für medizinische, rechtliche und regulatorische Prüfungen (MLR) in der Life-Sciences-Branche. Copli ist nun als Veeva Falcon MLR erhältlich, eine agentengestützte MLR-Lösung, mit der sich die Inhaltsprüfung erheblich beschleunigen lässt und die das Potenzial bietet, innerhalb von fünf Jahren 70 % oder mehr des manuellen MLR-Aufwands einzusparen.

Veeva Falcon MLR ist ab sofort verfügbar und bietet Agentic MLR TM , um deutlich den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Prüfzyklen zu verkürzen .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Veeva Falcon MLR bietet Marketingteams, MLR-Gruppen und Agenturen agentengestützte Automatisierung. Das System prüft Werbe- und medizinische Materialien gründlich und nimmt dabei Compliance-Prüfungen anhand genehmigter Produktkennzeichnungen und lokaler Vorschriften vor, um den manuellen Aufwand zu minimieren und Prüfer für höherwertige Aufgaben freizusetzen.

„Unser Durchbruch mit agentengestützter MLR markiert einen grundlegenden Wandel bei der Prüfung und Freigabe kommerzieller und medizinischer Inhalte", sagte Jacob Scheel-Bech, Geschäftsführer von Copli. „Als Teil von Veeva können wir unsere Vision für die MLR-Transformation in größerem Maßstab umsetzen. Veeva Falcon MLR ermöglicht der Branche Compliance mit hoher Geschwindigkeit durch intelligente Agenten, die nahtlos mit Veeva PromoMats zusammenarbeiten."

„Der MLR-Prozess stellt seit langem einen erheblichen Engpass bei der Bereitstellung wichtiger Informationen für Patienten und Ärzte dar", sagte Emma Hyland, Bereichsleiterin für kommerzielle Inhalte bei Veeva. „Mit Veeva Falcon MLR können unsere Kunden den gesamten Prüfzyklus beschleunigen und Routinearbeit automatisieren, sodass Prüfer zu strategischen Beratern werden können."

Um mehr über Veeva Falcon MLR zu erfahren, melden Sie sich für das bevorstehende Webinar am 9. Juli um 10 Uhr ET an oder besuchen Sie FalconMLR.veeva.com.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, KI, Daten und Beratung. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Kundenerfolg verschrieben und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen in Einklang zu bringen, darunter Kunden, Beschäftigte, Aktionäre sowie die Branchen, für die das Unternehmen tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den erwarteten Ergebnissen und Vorteilen unserer Übernahme von Copli. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Plänen, Schätzungen und Erwartungen. Übernahmen bergen Risiken, und wir können uns des Erfolgs nicht sicher sein. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, entsprechende Aussagen zu aktualisieren. Die Risiken und Ungewissheiten, die unserer Ansicht nach für unser Geschäft am relevantesten sind, einschließlich der mit Übernahmen verbundenen Risiken, beschreiben wir in unseren regelmäßigen SEC-Unterlagen, die Sie auf sec.gov einsehen können.

Kontakt:





Maria Scurry

Veeva Systems

maria.scurry@veeva.com Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems, Europa

meera.lakhani-patel@veeva.com

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Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 139,9USD auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.