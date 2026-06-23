Fedex erwartet 2026 mehr Gewinn
MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex erwartet nach einem überraschend guten Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Tagesgeschäft. Im Kalenderjahr 2026 solle der Umsatz um etwa elf Prozent steigen, teilte der Rivale von UPS und DHL am Dienstag nach US-Börsenschluss in Memphis mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im fortgeführten Geschäft 16,90 bis 18,10 US-Dollar erreichen nach geschätzten 15 Dollar im Kalenderjahr 2025.
Bei der neuen Prognose klammert Fedex das hauseigene Frachtgeschäft aus. Entsprechend war zunächst unklar, inwieweit Analysten dies in ihren Prognosen berücksichtigt hatten. Fedex hatte vor Kurzem angekündigt, sich von seiner Frachtsparte zu trennen. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Sparprogramm hinter sich und stellt sein Geschäftsjahr nun auf das Kalenderjahr um. Das abgelaufene Geschäftsjahr hatte am 31. Mai geendet.
Im vierten Geschäftsquartal erzielte Fedex einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,31 Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich 5,97 Dollar erwartet. Die Fedex-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Neuigkeiten./stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 317,2 auf NYSE (23. Juni 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um -2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 69,14 Mrd..
United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 135,00USD was eine Bandbreite von -24,41 %/+27,56 % bedeutet.
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
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https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.
In diesem Video (englisch) führen die THE MOTLEY FOOL-Mitarbeiter Jason Hall und Tyler Crowe eine Bull-ver-Bärin-Debatte über United Parcel Service (UPS-2,72 %):
https://www.fool.com/investing/2025/10/10/ups-stock-bull-vs-bear-turnaround-or-high-yield-tr/
Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.