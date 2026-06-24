Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: NVIDIA , Qualcomm, Micron, Aroundtown und Gesco
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
09:00 Uhr, Niederlande: Qiagen, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Rocket Internet, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Luxemburg: Grand City Properties, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Luxemburg: Adler Group, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Deutschland: Gesco, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung
20:15 Uhr, USA: Qualcomm, Investor Day
22:30 Uhr, USA: Micron Technology, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 5/26
09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 5/26
10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 6/26
14:30 Uhr, USA: Leistungsbilanz Q1/26
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 6/26
16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 5/26
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 24.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:00 DEU IFO – Business Climate 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 11:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 13:20 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 15:35 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 17:00 GBR BoE-Mitglied Dhingra spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|25.06. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|25.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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