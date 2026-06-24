Onco-Innovations beauftragt Nanosoft Polymers, um die Entwicklung von Polymeren und Wirkstoffverabreichungssystemen für ONC010 zu voranzutreiben

Vancouver, Kanada - 23. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Dienstleistungsvertrag mit Nanosoft Polymers („Nanosoft“), einem spezialisierten Unternehmen für Polymertechnik und Arzneimittelverabreichung, abgeschlossen hat, um die weitere Entwicklung von ONC010, dem führenden nanopartikelbasierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-(„PNKP“)-Inhibitor des Unternehmens, zu unterstützen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Nanosoft Leistungen in den Bereichen Polymerprozessentwicklung, analytische Charakterisierung, Skalierungsunterstützung, Formulierungsoptimierung und Technologietransfer für Oncos proprietäre PEO-PBCL-Polymerplattform bereitstellen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Grundlagen für die Herstellung und Formulierung von ONC010 zu stärken, während die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen im Rahmen der für die IND-Zulassung erforderlichen Entwicklung und der Vorbereitung auf künftige klinische Studien voranschreiten.

Dieser Auftrag spiegelt die Strategie von Onco wider, erstklassiges externes Fachwissen in allen wichtigen Entwicklungsbereichen zu nutzen. Nanosoft verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Polymersynthese, nanopartikelbasierte Wirkstoffverabreichungssysteme, Prozessoptimierung, analytische Charakterisierung und skalierbare Herstellungsverfahren für therapeutische Anwendungen.

Das Programm konzentriert sich auf die Etablierung eines robusten, reproduzierbaren und skalierbaren Polymerherstellungsprozesses bei gleichzeitiger Verbesserung der Analysemethoden und Qualitätskontrollen, die zur Unterstützung künftiger Fertigungs-, Regulierungs- und klinischer Entwicklungsaktivitäten erforderlich sind. Nanosoft wird auch Initiativen zur Prozessskalierung und zum Technologietransfer unterstützen, die künftige GMP-konforme Fertigungs- und Entwicklungsmöglichkeiten begünstigen sollen.

Die Arbeit von Nanosoft wird insbesondere die laufenden Aktivitäten in den Bereichen Chemie, Herstellung und Kontrolle (Chemistry, Manufacturing and Control, „CMC“) von Dalton Pharma Services und die präklinischen Entwicklungsaktivitäten von Nucro-Technics ergänzen. Gemeinsam bilden diese Unternehmen ein wachsendes Entwicklungsökosystem, das die Weiterentwicklung von ONC010 hin zur ersten klinischen Prüfung am Menschen unterstützt.