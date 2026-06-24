Alarm bei BMW! Ausverkauf bei BioNTech! Unterbewertung bei Desert Gold Aktie! Alarm bei BMW. Erst hat man Aktionäre mit einer Gewinnwarnung schockiert. Das Geschäft in China ist eingebrochen. Jetzt ziehen Analysten ihre Konsequenzen. Die Schätzungen und Kursziele werden reduziert. Jetzt kaufen? Ein Kauf ist aus Sicht von GBC …



