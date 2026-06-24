Power Metallic Mines, Grupo México und Anglo American: Drei spannende Aktien für das große Metallfieber Kritische Metalle sind längst zu einem der spannendsten Themen an der Börse geworden. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität, erneuerbare Energien und neue Industriepolitik verschlingen nicht nur Kupfer, sondern auch Nickel, Platin, Palladium, …



