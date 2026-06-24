Power Metallic Mines, Grupo México und Anglo American: Drei spannende Aktien für das große Metallfieber
Kritische Metalle sind längst zu einem der spannendsten Themen an der Börse geworden. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität, erneuerbare Energien und neue Industriepolitik verschlingen nicht nur Kupfer, sondern auch Nickel, Platin, Palladium, …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Kritische Metalle sind längst zu einem der spannendsten Themen an der Börse geworden. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität, erneuerbare Energien und neue Industriepolitik verschlingen nicht nur Kupfer, sondern auch Nickel, Platin, Palladium, Silber und andere strategische Rohstoffe. Gleichzeitig entstehen neue Minen nur langsam, Genehmigungen dauern Jahre und politisch sichere Standorte werden immer wertvoller. Genau daraus entsteht die Fantasie: Wer heute Zugang zu den richtigen Vorkommen, Produzenten oder Rohstoffplattformen hat, könnte morgen zu den Gewinnern der nächsten Knappheitswelle zählen. Wir stellen drei interessante Aktien vor, über die Anleger das Thema kritische Metalle aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln abbilden können.
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