Fastmarkets führt digitale Spot-Plattform für den physischen Lithiummarkt ein, um die Preistransparenz und den Zugang zu Liquidität zu verbessern

Die Lithiummärkte sind nach wie vor weniger ausgereift als andere wichtige Rohstoffmärkte und verfügen nur über eine begrenzte elektronische und transparente Infrastruktur für die Preisbildung und die Anbahnung von Handelsgeschäften. Da die Beteiligung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zunimmt, wird der Bedarf an standardisierten operativen Handelsmechanismen zur Unterstützung von Liquidität, Investitionen und großvolumigem Handel immer dringlicher.

LONDON, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lithium hat sich in den letzten fünf Jahren schnell zu einem wichtigen globalen Rohstoff entwickelt, angetrieben durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Energiespeicherung und der allgemeinen Energiewende. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in den nächsten zehn Jahren um mehr als 200 % steigen wird, doch die Marktinfrastruktur, die für die Preisbildung, Liquidität und das Risikomanagement erforderlich ist, hat damit nicht Schritt gehalten.

Vor diesem Hintergrund gab Fastmarkets heute Pläne zur Einführung einer neuen Plattform für den physischen Lithiummarkt bekannt, die darauf ausgelegt ist, die Preisbildung und den Zugang zu Spot-Liquidität zu verbessern. Einzelheiten zur Einführung werden auf der Leitveranstaltung von Fastmarkets, der Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference, bekannt gegeben, die vom 22. bis 25. Juni 2026 in Las Vegas stattfindet.

„Fastmarkets nimmt auf dem Lithiummarkt eine einzigartige Rolle ein, da wir an der Schnittstelle zwischen Preisgestaltung, Marktbeteiligung und langfristiger Marktentwicklung stehen", sagte Raju Daswani, CEO von Fastmarkets. „Unsere Benchmarks sind bereits fest in den Handels-, Absicherungs- und Verwendungsabläufen von Lithium entlang der gesamten Wertschöpfungskette verankert. Da der Markt weiter reift, suchen die Marktteilnehmer zunehmend nach transparenteren und effizienteren Wegen zur Preisbildung und Liquidität. Wir sind davon überzeugt, dass Fastmarkets einzigartig positioniert ist, um diese Entwicklung zu unterstützen."

Die Entwicklung der Plattform durch Fastmarkets wird durch Beiträge einer etablierten Branchenberatungsgruppe gestützt, die sich aus führenden Akteuren der gesamten Lithium-Wertschöpfungskette zusammensetzt, darunter Produzenten, Verbraucher und Handelsunternehmen. In Absprache mit der Beratungsgruppe wird Fastmarkets das Design und die Funktionalität der Plattform gestalten und so sicherstellen, dass sie den Marktpraktiken entspricht und eine breite Beteiligung der Branche unterstützt.