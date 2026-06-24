Paukenschlag bei Siemens Energy! Chevron und Microsoft geben Gas im KI-Boom! Zefiro Methane Aktie profitiert indirekt! Paukenschlag bei Siemens Energy. Das "Manager Magazin" berichtet, dass sich der DAX-Konzern von einer Sparte trennen will. Analysten würden dies begrüßen. Denn dann könnte man sich unter anderem stärker auf das Geschäft mit Gasturbinen …



