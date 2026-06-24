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    Dividenden mit Substanz: Intesa Sanpaolo, DWS Group und RE Royalties im Check

    Dividendenaktien haben in unruhigen Börsenzeiten einen entscheidenden Vorteil: Sie versprechen nicht nur, sie zahlen. Wer regelmäßige Ausschüttungen kassiert, ist weniger darauf angewiesen, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Der …

    Dividenden mit Substanz: Intesa Sanpaolo, DWS Group und RE Royalties im Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Dividendenaktien haben in unruhigen Börsenzeiten einen entscheidenden Vorteil: Sie versprechen nicht nur, sie zahlen. Wer regelmäßige Ausschüttungen kassiert, ist weniger darauf angewiesen, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Der laufende Ertrag federt Kursschwankungen ab und sorgt für Planbarkeit. Doch nicht jede hohe Dividende ist eine gute Dividende. Entscheidend ist die Nachhaltigkeit der Ausschüttung. Im besten Fall vereint ein Unternehmen beides – eine attraktive Rendite und das Fundament, sie dauerhaft zu leisten. Genau das bieten die italienische Großbank Intesa Sanpaolo, der deutsche Vermögensverwalter DWS Group und der kanadische Erneuerbare-Energie-Spezialist RE Royalties. Drei Aktien, drei Risikoprofile – und jeweils gute Gründe, genauer hinzuschauen.

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