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    Bauerntag in Freiburg in kritischer Branchenlage

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutscher Bauerntag in Freiburg beginnt in Preiskrise
    • Hohe Kosten für Dünger und Energie belasten Betriebe
    • Bauernverband fordert Tankrabatt bis nach der Ernte
    Bauerntag in Freiburg in kritischer Branchenlage
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FREIBURG (dpa-AFX) - Inmitten einer Preiskrise für viele Agrarprodukte beginnt am Mittwoch der Deutsche Bauerntag in Freiburg. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens will Bauernpräsident Joachim Rukwied zur Lage der Branche und zu politischen Forderungen sprechen. Erwartet wird der baden-württembergische Ministerpräsident und frühere Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne). Am Donnerstag kommt dann der amtierende Ressortchef Alois Rainer (CSU) zu der Versammlung unter dem Motto "Landwirtschaft stärken - Versorgung sichern".

    Den Landwirten machen hohe Kosten etwa für Düngemittel und Energie sowie gesunkene Preise für wichtige Produkte zu schaffen - von Getreide über Schweinefleisch bis zur Milch. Beim Obst- und Gemüseanbau kommt der zu Jahresbeginn erhöhte Mindestlohn dazu. Von der Bundesregierung fordert der Bauernverband unter anderem eine Fortführung des Ende Juni auslaufenden Tankrabatts für Diesel über die anstehende Erntezeit bis in den Herbst./sam/DP/stw






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    Bauerntag in Freiburg in kritischer Branchenlage Inmitten einer Preiskrise für viele Agrarprodukte beginnt am Mittwoch der Deutsche Bauerntag in Freiburg. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens will Bauernpräsident Joachim Rukwied zur Lage der Branche und zu politischen Forderungen sprechen. …
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