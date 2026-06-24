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    Kurz vor Gipfel

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    Nato-Generalsekretär zu Gespräch bei Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Rutte trifft Trump zu US-Forderungen vor dem Gipfel
    • Gipfel am 7 und 8 Juli in Ankara mit 32 Staaten
    • Rutte will Spannungen glätten und Zusagen für Trump
    Kurz vor Gipfel - Nato-Generalsekretär zu Gespräch bei Trump
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte will an diesem Mittwoch bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump über die amerikanischen Erwartungen an den bevorstehenden Bündnisgipfel sprechen. Thema sind dabei insbesondere die US-Forderungen nach einem zügigen Ausbau der Verteidigungskapazitäten der europäischen Bündnispartner.

    Der Nato-Gipfel wird am 7. und 8. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara organisiert. Erwartet werden zu ihm die Staats- und Regierungschefs der 32 Bündnisstaaten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist als Gast eingeladen.

    Erwartet wird bei Ruttes Treffen mit Trump allerdings auch ein Austausch zur ausgebliebenen Unterstützung von Alliierten für den US-Krieg gegen den Iran. US-Regierungsvertreter wie Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio hatten den Kurs von Verbündeten zuletzt als "beschämend" bezeichnet und eine Neubewertung der US-Beziehungen zur Nato angekündigt.

    Für Rutte geht es bei dem Treffen mit dem US-Präsidenten nun darum, die Wogen so gut wie möglich zu glätten. Dabei stellt sich vor allem die Frage, welche Zusagen die Europäer und Kanada Trump machen könnten, um einen Eklat beim Gipfel in zwei Wochen zu verhindern./aha/DP/stw







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