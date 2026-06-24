🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Was wird aus dem stillgelegten ICC? Senat stellt Pläne vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Senat präsentiert Pläne zur neuen ICC Nutzung
    • Land will ICC per Erbbaurecht für 99 Jahre abgeben
    • ICC soll Standort für Kunst Kultur und Kreativwirtschaft
    Was wird aus dem stillgelegten ICC? Senat stellt Pläne vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Senat stellt an diesem Mittwoch Pläne zur neuen Nutzung des vor zwölf Jahren stillgelegten ICC vor - der Stahlkoloss am Funkturm war einstmals das größte Kongresszentrum Europas. Das Land will das Gebäude per Erbbaurecht für 99 Jahre an einen Betreiber abgeben. Ausgewählt wurde als federführender Investor nach Informationen der "Berliner Morgenpost" und des "Tagesspiegel" die MIB AG Immobilien und Beteiligungen, die in Leipzig das Kulturquartier Spinnerei betreibt.

    Das 1979 eröffnete Gebäude, oft als "Raumschiff City West" tituliert, soll laut Senat nun zu einem "international einzigartigen Standort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft" werden. Über das ausgewählte Konzept wollen Wirtschaftsministerin Franzska Giffey und Bausenator Christian Gaebler (beide SPD) auf einer Pressekonferenz informieren (12 Uhr).

    Seit Jahren war diskutiert worden, was aus dem größten "Lost Place" der Hauptstadt werden soll. Ideen gab über die Jahre viele, vom Kongresshotel bis zum Gewächshaus.

    Seit 2019 steht der Stahlriese unter Denkmalschutz. Es gibt auch Sanierungsbedarf, denn in dem wuchtigen Bau von gut 300 Metern Länge, der 80 Säle und Räume mit insgesamt 14.500 Sitzplätzen hat, waren auch Schadstoffe entdeckt worden./toz/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Was wird aus dem stillgelegten ICC? Senat stellt Pläne vor Der Berliner Senat stellt an diesem Mittwoch Pläne zur neuen Nutzung des vor zwölf Jahren stillgelegten ICC vor - der Stahlkoloss am Funkturm war einstmals das größte Kongresszentrum Europas. Das Land will das Gebäude per Erbbaurecht für 99 Jahre an …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     