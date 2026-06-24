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    ANTHBOT startet Prime-Day-Kampagne für die M-Serie und bringt stadionreife Rasenpflege in den heimischen Garten

    Die Prime-Day-Kampagne bietet Preisnachlässe von bis zu 279 € / 279 $ auf ausgewählte Bundles der M-Serie in Europa und den Vereinigten Staaten.

    DÜSSELDORF, Deutschland, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Partnerschaft mit dem renommierten Torhüter Marc-André ter Stegen hat ANTHBOT seine Prime-Day-Sonderangebote für die M-Serie angekündigt. Vom 23. Juni bis zum 3. Juli profitieren Kunden in Europa und den Vereinigten Staaten von Preisnachlässen von bis zu 279 € / 279 $ auf ausgewählte Bundles. 

    Inspiriert von ter Stegens Fokus auf Präzision und Beständigkeit möchte ANTHBOT Hausbesitzern dabei helfen, einen gepflegten Rasen in Stadionqualität zu genießen und gleichzeitig den Aufwand für die regelmäßige Pflege zu reduzieren. 

    Highlights des Prime-Day-Angebots Im Rahmen der Prime-Day-Kampagne bietet ANTHBOT für die M-Serie einige der günstigsten Preise des Jahres an:

    • M5: 499 € / 549 $ statt 749 € / 799 $ (Ersparnis: 250 € / 250 $)
    • M9: 599 € / 649 $ statt 849 € / 899 $ (Ersparnis: 250 € / 250 $)
    • Bis zu 279 € / 279 $ Ersparnis bei ausgewählten Bundles 
    • Kostenloser 4G-Dienst für ein Jahr bei ausgewählten Bundles 
    • Exklusives Gewinnspiel auf der Website mit Rabatten von bis zu 1.369 € – im besten Fall können Teilnehmer einen kostenlosen N8-Mähroboter gewinnen. 

    Kompaktes Format für anspruchsvolle Gärten  Die auf der CES 2026 vorgestellte ANTHBOT M-Serie wurde speziell für kleine und mittelgroße Rasenflächen in Privathaushalten entwickelt. Sie kombiniert Full-Band-RTK-Positionierung mit einem Dual-Kamera-HDR-Bildverarbeitungssystem und ermöglicht so eine präzise, kabellose Navigation ohne Begrenzungsdraht.

    Die M-Serie umfasst den M5 für Rasenflächen bis 500 Quadratmeter und den M9 für Flächen bis 1.000 Quadratmeter. Beide Modelle bewältigen enge Passagen ab 65 Zentimetern Breite und eignen sich damit auch für komplexe Gartenstrukturen. 

    Ausgestattet mit einem Fünf-Messer-Mähsystem und einer Schnittbreite von 20 Zentimetern erreicht die M-Serie eine Mäheffizienz von bis zu 150 Quadratmetern pro Stunde. Die KI-gestützte Hindernisvermeidung erkennt über 1.000 gängige Gartenobjekte, während ein bürstenloser Motor für einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer sorgt. 

    Die Prime-Day-Aktion läuft vom 23. Juni bis zum 3. Juli 2026 in Europa und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie auf der ANTHBOT-Website sowie im Amazon-Shop

    Informationen zu ANTHBOT

    ANTHBOT vereinfacht die Rasenpflege im privaten Bereich durch KI-gestützte Automatisierung und fortschrittliche Navigation. Die Marke ist in mehr als 30 Ländern vertreten und gehört zu den meistverkauften Marken für Mähroboter bei Amazon Deutschland. Außerdem ist sie ein zuverlässiger Partner führender europäischer Einzelhändler, darunter BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group und Landi. Weitere Informationen finden Sie unter de.anthbot.com.

    Medienmappe:

    https://drive.google.com/drive/folders/1vnEHCvs1q5VJ4iqr5nQHgOEcADYjpwfX

    Pressekontakt: 

    ANTHBOT-PR-Team, pr@anthbot.com

    ANTHBOT logo

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    ANTHBOT startet Prime-Day-Kampagne für die M-Serie und bringt stadionreife Rasenpflege in den heimischen Garten Die Prime-Day-Kampagne bietet Preisnachlässe von bis zu 279 € / 279 $ auf ausgewählte Bundles der M-Serie in Europa und den Vereinigten Staaten. DÜSSELDORF, Deutschland, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ - Im Rahmen der Partnerschaft mit dem renommierten …
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