Chinesischer Supercomputer führt Weltrangliste an

SHENZHEN (dpa-AFX) - Der schnellste öffentlich ausgewiesene Supercomputer der Welt steht erstmals seit 2017 wieder in China. Das System LineShine aus der südchinesischen Metropole Shenzhen verdrängte den US-Rechner El Capitan vom ersten Platz der neuen TOP500-Liste.

Diese wird zweimal jährlich veröffentlicht und gilt als Rangliste der leistungsstärksten bekannten Supercomputer weltweit. Geordnet werden die Systeme nach dem Ergebnis in einem einheitlichen Leistungstest. Die neue Ausgabe wurde am Dienstag bei der Supercomputing-Konferenz ISC in Hamburg vorgestellt. Der chinesische Rechner steht demnach im Nationalen Supercomputing-Zentrum in Shenzhen.