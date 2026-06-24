DXC erhält in einem wegweisenden Fall von IP-Diebstahl 213.560.494,98 US-Dollar von TCS

ASHBURN, Virginia, 24. Juni 2026 /PRNewswire -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einem wegweisenden Rechtsstreit um Geschäftsgeheimnisse, an dem die DXC-Tochtergesellschaft Computer Sciences Corporation (CSC) beteiligt war, eine Summe in Höhe von 213.560.494,98 US-Dollar von Tata Consultancy Services (TCS) erhalten hat.

Der Oberste Gerichtshof lehnt es ab, das Urteil aufzuheben, wonach TCS Geschäftsgeheimnisse von DXC vorsätzlich missbraucht hat, und unterstreicht damit die Bedeutung des Schutzes geistigen Eigentums und des Kundenvertrauens

Der Oberste Gerichtshof lehnte es ab, die Urteile der Vorinstanzen aufzuheben, darunter eine Schadensersatzzusage in Höhe von 168 Millionen Dollar zugunsten von DXC, wodurch DXC einschließlich der aufgelaufenen Zinsen insgesamt 213.560.494,98 Dollar erhielt.

Das US-Berufungsgericht für den Fünften Gerichtsbezirk hatte zuvor die Feststellungen bestätigt, wonach TCS Geschäftsgeheimnisse von CSC vorsätzlich und böswillig missbraucht habe, und dabei in den Akten reichlich Beweise dafür gefunden, dass das Verhalten von TCS vorsätzlich erfolgte und die Rechte von CSC bewusst missachtet wurden.

Dieses Ergebnis spiegelt das Engagement von DXC bei der Durchsetzung seiner Rechte an geistigem Eigentum wider und unterstreicht die Bedeutung von fairem Wettbewerb, Rechtsstaatlichkeit und dem Recht auf den Schutz von Innovationen. Der Schutz geistigen Eigentums ist von entscheidender Bedeutung, um Kundenlösungen zu sichern und weitere Investitionen in Technologien zu gewährleisten, die den Geschäftserfolg vorantreiben.

„Vertrauen ist die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung", sagte Raul Fernandez, President und Chief Executive Officer von DXC. „In einer Zeit der KI-Innovationen ist Vertrauen wichtiger denn je. Daher ist es sehr enttäuschend zu sehen, dass ein weltweit tätiges Unternehmen wie TCS dabei erwischt wurde, wie es vorsätzlich Geschäftsgeheimnisse eines US-Unternehmens missbraucht hat. Wir sind zudem dankbar, dass das US-Rechtssystem die Rechte von Technologie-Innovatoren schützt."

Informationen zu DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für globale Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors bereitstellt. DXC unterstützt seine Kunden dabei, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentieller Veränderungen Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung und branchenspezifische Softwarelösungen betreibt, modernisiert und schützt DXC geschäftskritische Systeme, auf die sich die weltweit wichtigsten Organisationen stützen. Erfahren Sie mehr unter dxc.com.

Medienkontakt: Ashley Houk-Temple, Media Relations, DXC Technology, E-Mail: ashley.houktemple@dxc.com

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Die DXC Technology Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 8,40USD auf NYSE (24. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.