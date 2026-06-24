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    DAX-FLASH

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    Kaum verändert erwartet - Japan weitet Korrektur aus, Seoul stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax am Mittwoch kaum bewegt, IG taxiert 24.866
    • KI-Rallye löste Gewinnmitnahmen in Asien und USA
    • Verhandlungen USA und Iran uneins über Atominspektionen
    DAX-FLASH - Kaum verändert erwartet - Japan weitet Korrektur aus, Seoul stabil
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.866 Punkten 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Der Dax war tags zuvor zeitweise bis auf 24.728 Punkte zurückgekommen.

    Am Dienstag war es zu deutlichen Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der KI-Rally gekommen - zunächst in Japan und Südkorea und später dann auch in den USA. Nach minus 10 Prozent am Vortag zeigte sich der KOSPI in Seoul nun am Morgen zumindest stabil, während der Nikkei 225 in Tokio weiter etwas korrigiert. Beide hatten zuletzt durch Halbleiterwerte getrieben neue Rekorde erreicht.

    In den Verhandlungen um ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weichen die Darstellungen der Kontrahenten einmal mehr voneinander ab - diesmal hinsichtlich der Atom-Inspektionen./ag/zb






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