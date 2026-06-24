DAX-FLASH
Kaum verändert erwartet - Japan weitet Korrektur aus, Seoul stabil
- Dax am Mittwoch kaum bewegt, IG taxiert 24.866
- KI-Rallye löste Gewinnmitnahmen in Asien und USA
- Verhandlungen USA und Iran uneins über Atominspektionen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.866 Punkten 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Der Dax war tags zuvor zeitweise bis auf 24.728 Punkte zurückgekommen.
Am Dienstag war es zu deutlichen Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der KI-Rally gekommen - zunächst in Japan und Südkorea und später dann auch in den USA. Nach minus 10 Prozent am Vortag zeigte sich der KOSPI in Seoul nun am Morgen zumindest stabil, während der Nikkei 225 in Tokio weiter etwas korrigiert. Beide hatten zuletzt durch Halbleiterwerte getrieben neue Rekorde erreicht.
In den Verhandlungen um ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weichen die Darstellungen der Kontrahenten einmal mehr voneinander ab - diesmal hinsichtlich der Atom-Inspektionen./ag/zb
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In der Tat immer wieder beeindruckend, mit welcher Penetranz unser Hütchenspieler seine täglichen Märchen unters Volk bringt. 🥳 🤡 🥸
DAX........am ,,GroßenVerfalls-Tag"
Nach meinem Eindruck steht bei seinen Beiträgen häufig die eigene Inszenierung stärker im Vordergrund als die Vermittlung fundierter Börsenkenntnisse. Viele Aussagen wirken so formuliert, dass sie im Nachhinein nahezu immer als richtig ausgelegt werden können. Dadurch entsteht weniger der Eindruck einer klaren fachlichen Position als vielmehr einer Absicherung gegen jede mögliche Kritik.
Inhaltlich erkenne ich nur selten Analysen oder Einschätzungen, die durch besondere Fachkompetenz überzeugen. Stattdessen scheinen provokante Aussagen oft dazu zu dienen, Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen. Das ist zwar ein verbreitetes Phänomen in sozialen Medien, trägt jedoch wenig zu einer sachlichen und konstruktiven Diskussion über Börsen- und Anlagethemen bei. Schade, denn gerade in diesem Bereich wären fundierte und nachvollziehbare Beiträge deutlich wertvoller.