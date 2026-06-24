FedEx schlägt die Erwartungen – doch die Aktie stürzt ab! Was ist da los?

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,31 US-Dollar. Analysten hatten nur mit 5,96 US-Dollar gerechnet. Auch der Umsatz fiel mit 25,01 Milliarden US-Dollar höher aus als die erwarteten 24,04 Milliarden US-Dollar.

Eigentlich hätte dieser Abend für FedEx ein Befreiungsschlag werden können. Der Logistikkonzern übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Doch die Aktie reagierte nach Börsenschluss nicht mit Jubel, sondern rutschte um mehr als 6 Prozent ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wichtiges Detail: Es war das letzte Quartal, in dem das Frachtgeschäft noch vollständig enthalten war. FedEx Freight wurde am 1. Juni als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Im Zuge dessen zahlte FedEx Freight eine Bardividende von rund 4,1 Milliarden US-Dollar an die FedEx Corporation.

Operativ lief es besser als gedacht. FedEx Express erzielte einen Umsatz von 21,57 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Schätzungen von 20,75 Milliarden US-Dollar. Das inländische Volumen stieg im Jahresvergleich um 3 Prozent, ebenso das US-Priority-Volumen.

Für das Gesamtjahr meldete FedEx einen Umsatz von 94,7 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr waren es 87,9 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Raj Subramaniam sagte laut CNBC, die Dynamik im Geschäft zeige, dass die Strategie funktioniere.

Doch Anleger sahen offenbar auch die Schattenseite. So stiegen die Treibstoffkosten von 864 Millionen US-Dollar auf 1,43 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um 66 Prozent. Zwar sieht FedEx bislang keinen Nachfragerückgang durch höhere Spritpreise. Dennoch bleibt dieser Kostenblock ein Warnsignal.

Für das neue Jahr stellt FedEx ein Umsatzwachstum von 11 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,90 bis 18,10 US-Dollar in Aussicht.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 317,2USD auf NYSE (24. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





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