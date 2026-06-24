TAG Immobilien AG: ROBYG geht an die Börse – Erfolgreiche Aktienplatzierung
Mit dem erfolgreichen Börsengang von ROBYG stärkt TAG seine Finanzkraft, senkt die Verschuldung und schafft Spielraum für weiteres Wachstum in Polen und Deutschland.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
- TAG hat im Rahmen des Börsengangs 25 Mio. ROBYG-Aktien zum Platzierungspreis von PLN 34 je Aktie verkauft.
- Aus dem Verkauf der 25 Mio. Aktien erwartet TAG einen Bruttomittelzufluss von ca. PLN 850 Mio. (≈ EUR 200 Mio.).
- ROBYG erzielt aus Barkapitalerhöhungen (9,6 Mio. neue Aktien + 2,4 Mio. an Management) voraussichtlich einen Bruttoemissionserlös von ca. PLN 400 Mio. (≈ EUR 95 Mio.).
- Insgesamt erwartet der TAG-Konzern damit einen Bruttomittelzufluss von rund PLN 1.250 Mio. (≈ EUR 295 Mio.), der zur deutlichen Reduzierung des Verschuldungsgrads und für weiteres Wachstum dienen soll.
- Nach dem Börsengang bleibt TAG mit rund 66% Mehrheitsaktionärin von ROBYG und hält damit an ihrem strategischen Engagement in Polen fest.
- Die Erstnotiz der ROBYG-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli 2026 geplant; die Mittel sollen u. a. Grundstücksakquisitionen in Polen und Wachstum im Vermietungsgeschäft in Polen und Deutschland finanzieren.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei TAG Immobilien ist am 11.08.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.173,55PKT (-1,19 %).
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