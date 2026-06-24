JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 34,84EUR auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,07
Kursziel alt: 23,86
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,07
Kursziel alt: 23,86
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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