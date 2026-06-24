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    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois schaute in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick nach einer Roadshow bereits auf den Halbjahresbericht des Optikkonzerns Ende Juli. Mit seiner organischen Wachstumsprognose von etwa 10 Prozent sieht er sich etwas unter dem Konsens und erwartet eine kleine Abschwächung im schwierigen Umfeld. Er kappte entsprechend seine Wachstumsprognosen bis 2028, ließ die Ergebnisschätzungen aber nahezu unangetastet./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 168,5EUR auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 250
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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