GameStop-Hammer: Cohen verzichtet für eBay auf 35 Milliarden US-Dollar!

GameStop hatte das Vergütungspaket im Januar vorgestellt. Es hing jedoch von einer spektakulären Wende ab. Cohen hätte den Marktwert des angeschlagenen Konzerns mehr als verzehnfachen und die Gewinne deutlich steigern müssen. Nun steht jedoch ein noch größerer Coup im Mittelpunkt.

Mit einem überraschenden Schritt schiebt Ryan Cohen seinen eigenen Mega-Bonus beiseite. Der Milliardär und GameStop-Chef verzichtet auf ein mögliches Vergütungspaket von rund 35 Milliarden US-Dollar. Stattdessen soll sich die Führung des Videospielhändlers auf zwei Dinge konzentrieren: bessere operative Zahlen und den geplanten Erwerb von eBay.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

GameStop will eBay übernehmen. Das im Mai unterbreitete Angebot von 56 Milliarden US-Dollar wurde von eBay zurückgewiesen. Laut CNBC sah eBay die Offerte als wenig überzeugend an und verwies auf Zweifel an der Finanzierung. GameStop will nun noch in dieser Woche neue Unterlagen vorlegen, darunter eine Präsentation zur strategischen Logik und zum operativen Plan eines kombinierten Konzerns.

Cohen kann dabei auf Fortschritte verweisen. Seit seinem Einstieg in den Verwaltungsrat im Januar 2021 und seiner Übernahme des Chefpostens im September 2023 hat er GameStop mit harten Einschnitten wieder profitabel gemacht, unter anderem durch die Schließung hunderter Filialen.

Zuletzt stieg der Quartalsumsatz um 14 Prozent auf 835,3 Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr waren es 732,4 Millionen US-Dollar. Zudem genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden US-Dollar.

Die GameStop-Aktie beendete den gestrigen Handelstag leicht im Minus. Ein Anteilschein kostete bei Börsenschluss 21,08 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel stieg die Aktie jedoch leicht auf 21,20 US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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