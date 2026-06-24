RoboUP stellt auf der Spoga+Gafa 2026 aus - Treffen Sie die Spezialisten für jeden Rasen

KÖLN, Deutschland, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, die innovative Marke für robotergestützte Rasenpflege, die sich dafür einsetzt, die Gartenpflege mühelos zu gestalten, freut sich, ihre Teilnahme an der Spoga+Gafa 2026 bekannt zu geben, der weltweit führenden Messe für Garten und Outdoor-Living, die vom 22. bis 24. Juni in Köln stattfindet.

Besucher finden RoboUP in Halle 6, Stand C072, auf dem Kölner Messegelände.

Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Garten

Jeder Rasen ist anders. Von kompakten Stadtgärten und Familiengärten bis hin zu anspruchsvolleren Außenanlagen – Hausbesitzer haben ganz individuelle Bedürfnisse, wenn es um die Rasenpflege geht. Das Produktportfolio von RoboUP ist auf diese Gegebenheiten zugeschnitten und bietet spezielle Lösungen, mit denen Nutzer mit minimalem Aufwand einen gesünderen und schöneren Rasen erzielen können.

Lernen Sie die Spezialisten für jeden Rasen kennen

Raccoon 2 SE – Der „Smart Starter"

Er wurde speziell für kleine Gärten entwickelt und überzeugt durch einfache Einrichtung und mühelose Bedienung, wodurch er sich perfekt für Einsteiger eignet.

Raccoon 3 – Der „Advanced Navigator"

Speziell für mittelgroße Gärten entwickelt, mit präziser Navigation und hochwertigem Parallelmähen.

Rhino Pro AWD – Der „Terrain Master"

Entwickelt für große Rasenflächen und komplexes Gelände, mit kraftvoller Leistung für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Live-Vorführungen und praktische Erfahrungen

Besucher des RoboUP-Standes haben die Möglichkeit zu erfahren, wie verschiedene Mähroboter-Lösungen auf unterschiedliche Rasengrößen, Grundrisse und Nutzerpräferenzen zugeschnitten sind. Anhand von Live-Vorführungen und praktischen Übungen können die Teilnehmer erfahren, wie RoboUP intelligente Navigation, einfache Bedienung und durchdachtes Design miteinander verbindet, um die automatisierte Rasenpflege zugänglicher denn je zu machen.

Prime Day-Rabatte jetzt verfügbar

Neben seinen Ausstellungsaktivitäten bringt RoboUP in ausgewählten Märkten auch exklusive Prime-Day-Angebote auf den Markt.

Angebote im EU-Shop

T1200 Pro: 799 € (Sie sparen 750 €)

T600: 599 € (Sie sparen 600 €)

Raccoon 2 SE: 449 € (Sie sparen 180 €)

Angebote in US-Geschäften

T1200 Pro: 799 $ (Sie sparen 750 $)

Raccoon 2 SE: 521 $ (Sie sparen 178 $)

Kunden können die Prime-Day-Angebote über die folgenden Kanäle nutzen:

RoboUP Offizieller Shop USA

RoboUP-Offizieller Shop EU

Amazon US-Shop

Amazon-Shop Frankreich

Amazon Deutschland

Die Angebote gelten nur für einen begrenzten Zeitraum während der Prime-Day-Aktion (15. bis 28. Juni).

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