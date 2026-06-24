JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkbauer sollte vom deutlichen Rückgang des Kerosinpreises sowie vom gestiegenen Dollarkurs profitieren, schrieb David Perry am Mittwoch. Nach Gesprächen mit dem Konzernchef ist er nun auch zuversichtlicher für die Aussichten der GTF-Triebwerke sowie die mittelfristige Barmittelentwicklung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 338,0EUR auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 465

Kursziel alt: 465

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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