JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 323 auf 328 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Molly Wylenzek geht davon aus, dass die Franzosen auch im zweiten Quartal stärker gewachsen sind als die Branche, wie sie am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Bericht Ende Juli schrieb. Jüngste Deals machten sich zudem positiv beim Ergebnis bemerkbar. Die Aktienbewertung setze aber weiterhin eine Dynamik voraus, die es so nicht mehr gebe./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 376,0EUR auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Molly Wylenzek

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 328

Kursziel alt: 323

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

