JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic sieht die Schweizer als den großen Gewinner der bevorstehenden Berichtssaison der Luxusbranche, wie er am Dienstag schrieb. Die Dynamik des ersten Quartals des Geschäftsjahres dürfte mindestens so hoch gewesen sein wie zum Ende des vorherigen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 193,1EUR auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 165

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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