JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic sieht die Schweizer als den großen Gewinner der bevorstehenden Berichtssaison der Luxusbranche, wie er am Dienstag schrieb. Die Dynamik des ersten Quartals des Geschäftsjahres dürfte mindestens so hoch gewesen sein wie zum Ende des vorherigen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 193,1EUR auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 165
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 165
Währung: CHF
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