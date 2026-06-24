IPO/TAG-Tochter Robyg geht an Warschauer Börse - TAG bleibt Mehrheitsaktionärin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 13,33 auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,86 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +28,50 %/+43,61 % bedeutet.