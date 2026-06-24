Die größten Aufsteiger der Woche vom 17.06.-24.06.2026 in der wO Community
Foto: Robert - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Bitcoin
Monatsperformance: -18,24 %
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Platz 1
Öl (Brent)
Monatsperformance: -26,79 %
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Platz 2
Volkswagen (VW) Vz
Monatsperformance: -13,75 %
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Platz 3
The Platform Group
Monatsperformance: -54,84 %
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Platz 4
Vonovia
Monatsperformance: -4,48 %
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Platz 5
Ballard Power Systems
Monatsperformance: -25,88 %
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Platz 6
Gold
Monatsperformance: -9,79 %
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Platz 7
BYD
Monatsperformance: -16,52 %
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Platz 8
Energiekontor
Monatsperformance: -20,04 %
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Platz 9
BrainChip Holdings
Monatsperformance: -0,31 %
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Platz 10
Aumann
Monatsperformance: +16,67 %
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Platz 11
Bougainville Copper
Monatsperformance: -66,76 %
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Platz 12
Münchener Rück
Monatsperformance: +0,34 %
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Platz 13
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