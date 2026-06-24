Maihoch im Test

Ein Blick auf die Entwicklung seit 2020 zeigt einen weiterhin intakten Aufwärtstrend. Zum Jahreswechsel erreichte die Aktie mit 217,30 Euro sogar ein neues Rekordhoch und beschleunigte ihren Anstieg noch einmal. In den darauffolgenden Monaten bis Ende März legte die Aktie eine Verschnaufpause ein und bewegte sich seitwärts. Diese Konsolidierungsphase scheint inzwischen beendet zu sein.

Auch an der Börse zeigt sich derzeit ein spannender Moment: Die Airbus-Aktie versucht, die Hochs aus dem Mai zu überwinden. Ein erfolgreicher Ausbruch über diese wichtige Widerstandszone könnte als positives Signal für weitere Kursgewinne gewertet werden.

Aus charttechnischer Sicht eröffnet sich damit die Chance auf weitere Kursgewinne. Voraussetzung dafür ist ein erfolgreicher Wochenschlusskurs oberhalb von 191,92 Euro. In diesem Fall rücken zunächst 202,95 Euro und anschließend das bisherige Rekordhoch bei 217,30 Euro als mögliche Kursziele in den Fokus.

Auf der anderen Seite würde ein deutlicher Rückschlag unter 167,90 Euro das positive Bild eintrüben. Dann könnte sich die Erholung seit Ende März im Nachhinein als Fehlsignal erweisen und den Weg für weitere Verluste bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei 149,97 Euro freimachen. Aktuell gibt es aus technischer Sicht jedoch keine Hinweise auf ein solches Szenario.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 192,00 Euro

Kursziele : 202,95 und 217,30 Euro

Renditechance via DN2NMD : 160 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus Group SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2NMD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,32 - 1,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 180,3864 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 180,3864 Euro akt. Kurs Basiswert: 193,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 217,30 Euro Hebel: 13,63 Kurschance: + 160 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7E37 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,51 - 1,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 208,1036 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 208,1036 Euro akt. Kurs Basiswert: 193,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,99 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.