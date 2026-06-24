Pullback hält an

Trotz eines zwischenzeitlichen Erholungsversuchs wurde dieser Aufwärtstrend in den vergangenen Tagen letztlich unterschritten. In der Folge fiel der TecDAX bis an seinen 50-Tage-Durchschnitt zurück, der derzeit als wichtige Unterstützung dient.

Der TecDAX hatte nach einer starken Rallye in den vergangenen Monaten die Zielzone bei 4.368 Punkten knapp verfehlt. Das bisherige Rekordhoch lag bei 4.284 Punkten. Anschließend setzte eine Korrektur ein, die den Index zunächst auf seinen seit Anfang April bestehenden Aufwärtstrend bei rund 3.980 Punkten zurückführte.

Das aktuelle Chartbild deutet jedoch weiterhin auf eine erhöhte Anfälligkeit für weitere Kursverluste hin. Sollte der TecDAX den 50-Tage-Durchschnitt nachhaltig nach unten durchbrechen, könnten die nächsten Ziele auf der Unterseite bei 3.795 Punkten liegen. Darunter würde der Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 3.733 Punkten in den Fokus rücken.

Für eine spürbare Verbesserung der kurzfristigen Aussichten müsste der TecDAX dagegen möglichst rasch wieder über 4.092 Punkte steigen. In diesem Fall könnte sich das positive Momentum zurückmelden und einen neuen Anlauf auf das ursprüngliche Kursziel bei 4.368 Punkten ermöglichen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 3.750 Punkte

Kursziele : 3.896 und 3.994 Punkte

Renditechance via DN03DP : 60 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDax-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN03DP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,04 - 3,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.624,33 Punkte Basiswert: TecDax-Index KO-Schwelle: 3.624,33 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.903,86 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.994 Punkte Hebel: 12,16 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2EBK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,92 - 3,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.188,44 Punkte Basiswert: TecDax-Index KO-Schwelle: 4.188,44 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.903,86 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,49 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.