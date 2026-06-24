Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,95 %

-0,95 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,96 % 1 Monat -9,79 % 3 Monate -6,26 % 1 Jahr +22,75 %

Abwärtsdruck bremst den Kurs: Gold sinkt umauf 4.076,14. Die Stimmung zeigt sich vorsichtig.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.331,19USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.076,14USD ein Wert von 15.310,1USD geworden – ein Gewinn von +206,20 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Gold-Sentiment aktuell vorsichtig bis leicht konstruktiv. Mehrere Beiträge deuten auf eine Bodenbildung hin und sehen Edelmetalle langfristig positiv, insbesondere bei Inflationserwartungen. Einzelne Posts nennen Korrektur, jedoch keine klare Baisse. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird hier nicht mit einer konkreten Prozentzahl angegeben.