Goldpreis
Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,95 %
Gold unter Druck: −-0,95 % in 24h auf 4.076,14 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,96 %
|1 Monat
|-9,79 %
|3 Monate
|-6,26 %
|1 Jahr
|+22,75 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.331,19USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.076,14USD ein Wert von 15.310,1USD geworden – ein Gewinn von +206,20 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Gold-Sentiment aktuell vorsichtig bis leicht konstruktiv. Mehrere Beiträge deuten auf eine Bodenbildung hin und sehen Edelmetalle langfristig positiv, insbesondere bei Inflationserwartungen. Einzelne Posts nennen Korrektur, jedoch keine klare Baisse. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird hier nicht mit einer konkreten Prozentzahl angegeben.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|327,30EUR
|-0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,27EUR
|-0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,48EUR
|-1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|315,32EUR
|-0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,23EUR
|-1,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|505,00EUR
|-0,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|343,38EUR
|-0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,52EUR
|-0,76 %
|Long
|1
|0,00
|116,00EUR
|-0,15 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,201EUR
|+0,01 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.