Silberpreis
Abwärtsdrift Silberpreis minus -0,59 %
Silber schwächer – aktueller Kurs 61,66 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,20 %
|1 Monat
|-19,31 %
|3 Monate
|-8,59 %
|1 Jahr
|+71,48 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,82392USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 61,66USD ein Wert von 34.594,0USD geworden – ein Gewinn von +245,94 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Silber: Fundamentale Faktoren bleiben positiv (Industrie-Nachfrage), Realzinsen ca. −0,6 % unterstützen Edelmetalle. Silbershedge bei Inflations-Umfeld, doch hawkishes FED-Skript könnte Gegenwind verstärken. Letzte 14 Tage volatil; Dollar-Stärke, Renditen und COMEX-Lager beobachten. Bei weicher Fed-Rhetorik besteht Potenzial für eine nächste Aufwärtsbewegung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|327,30EUR
|-0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,27EUR
|-0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,48EUR
|-1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|315,32EUR
|-0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,25EUR
|-1,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|504,55EUR
|-0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|343,16EUR
|-0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,52EUR
|-0,76 %
|Long
|1
|0,00
|116,00EUR
|-0,15 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,201EUR
|+0,01 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.