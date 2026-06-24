Abwärtsdrift Silberpreis minus -0,59 %

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,20 % 1 Monat -19,31 % 3 Monate -8,59 % 1 Jahr +71,48 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Silberpreis bei 61,66. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,82392USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 61,66USD ein Wert von 34.594,0USD geworden – ein Gewinn von +245,94 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Silber: Fundamentale Faktoren bleiben positiv (Industrie-Nachfrage), Realzinsen ca. −0,6 % unterstützen Edelmetalle. Silbershedge bei Inflations-Umfeld, doch hawkishes FED-Skript könnte Gegenwind verstärken. Letzte 14 Tage volatil; Dollar-Stärke, Renditen und COMEX-Lager beobachten. Bei weicher Fed-Rhetorik besteht Potenzial für eine nächste Aufwärtsbewegung.