ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 250 Euro - 'Buy'
- Kursziel 300 auf 250 Euro von Jefferies gesenkt
- Einstufung auf Buy trotz Zielkürzung belassen
- Organisches Wachstum rund 10 Prozent unter Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois schaute in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick nach einer Roadshow bereits auf den Halbjahresbericht des Optikkonzerns Ende Juli. Mit seiner organischen Wachstumsprognose von etwa 10 Prozent sieht er sich etwas unter dem Konsens und erwartet eine kleine Abschwächung im schwierigen Umfeld. Er kappte entsprechend seine Wachstumsprognosen bis 2028, ließ die Ergebnisschätzungen aber nahezu unangetastet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 168,3 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -8,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 78,09 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 183,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +8,44 %/+77,78 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 250 Euro