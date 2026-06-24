Jefferies senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 250 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 168,3 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -8,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 78,09 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 183,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +8,44 %/+77,78 % bedeutet.