JPMorgan setzt Ahold Delhaize auf 'Negative Catalyst Watch'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 34,49 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -4,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 30,50 Mrd..

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -33,31 %/+24,67 % bedeutet.