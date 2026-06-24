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    ANALYSE-FLASH

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan setzt Ahold Delhaize auf 'Negative Catalyst Watch'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan erhöht Kursziel für Ahold Delhaize leicht
    • Einstufung bleibt bei Underweight durch JPMorgan
    • Analyst erwartet schwächeres Umsatzwachstum und Margen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt Ahold Delhaize auf 'Negative Catalyst Watch'
    Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 34,49 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -4,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 30,50 Mrd..

    Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -33,31 %/+24,67 % bedeutet.


    Rating: hold
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 24,07 Euro



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