AKTIEN IM FOKUS
1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays empfiehlt
- Barclays stuft United Internet und 1&1 Outperform
- 1&1 vorbörslich +4 Prozent United Internet rund +3
- Kursziele 1&1 37/24 Euro United Internet 40/28
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 sind am Mittwochmorgen nach einer Empfehlung von Barclays gesucht. United Internet zogen auf der Handelsplattform
Tradegate um gut 3 Prozent über ihren Xetra-Schluss, 1&1 sogar um mehr als 4 Prozent.
Barclays-Experte Ganesha Nagesha stufte beide Aktien auf "Outperform" hoch. Er sieht nicht nur schrittweise Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch Konsolidierungsfantasie. Der Mobilfunkanbieter 1&1 stehe enorm gut da, sollte es in der Branche zu Deals kommen. United Internet hält rund 86 Prozent der Anteile von 1&1.
Im Optimalfall hält Nagesha bei 1&1 einen Kurs von 37 Euro für erreichbar. Das Kursziel im Basisszenario liegt nun bei 24 Euro. Bei United Internet seien es im besten Fall 40 Euro, im Basisszenario jetzt 28 Euro. Anteile von 1&1 kosten vorbörslich 21,30 Euro und United-Internet-Papiere 24,58 Euro./ag/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 21,15 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,55 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +5,95 %/+42,62 % bedeutet.
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Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken