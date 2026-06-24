BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 87,20EUR auf Lang & Schwarz (24. Juni 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.





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